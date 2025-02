“I Love Lego”, la mostra che ha già visto oltre 1 milione di visitatori in giro per il mondo arriva a Lecce

Arriva a Lecce – dal 20 Marzo al 3 Novembre 2025 presso gli spazi delle Mura Urbiche di Lecce – “I Love Lego“, la mostra dei record che ha già visto ben oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo: una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.

La mostra è prodotta ed organizzata da Mandarino sas, in partnership con Piuma e il patrocinio del Comune di Lecce.

“Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di allestire all’interno delle mura urbiche la mostra itinerante ‘I Love Lego’, che già ha raccolto grande successo in tutto il mondo. Siamo sicuri che anche la tappa leccese richiamerà non solo gli appassionati, ma un po’ tutti quanti. L’universo dei mattoncini colorati non appartiene solo ai bambini ma anche agli adulti. In fin dei conti, Lego è stata la nostra infanzia. Negli anni, quei pezzi nati per il gioco sono diventati arte e le creazioni che si potranno ammirare sono veri e propri capolavori. In questo senso, la mostra è un ‘work in progress’”, commenta il sindaco Adriana Poli Bortone.

“Questa mostra è un viaggio tra architetture, luoghi reali e immaginati, spazi e visioni che il pubblico, dai bambini agli adulti, potrà effettuare camminando in un uno dei monumenti più significativi e ricchi di storia della Puglia, le Mura Urbiche di Lecce. Uno straordinario bene culturale diventa così l’epicentro per nuove riflessioni e per un percorso di conoscenza attraverso il metodo del gioco grazie alla presenza di grandi diorami in grado di farci sognare a occhi aperti”, fanno sapere da Mandarino, aggiungendo che “Le Mura Urbiche durante il periodo della mostra saranno luogo attivo di visione e di tante occasioni che, mese dopo mese, allieteranno i leccesi e i turisti che vorranno immergersi al loro interno, confrontandosi anche con le iniziative collaterali alla mostra che sono già in cantiere”.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini Lego® andranno a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, gli spazi delle Mura Urbiche di Lecce saranno invase da tante installazioni che renderanno la mostra unica.

Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che crea installazioni utilizzando proprio i Lego) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici mattoncini siano entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360°”.

Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “omini lego” dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i Lego e la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

All’interno del costo del biglietto è consentito naturalmente anche l’accesso agli scavi archeologici delle Mura Urbiche e nel Giardino di Palazzo Giaconia.

La mostra è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

L’esposizione non è direttamente sponsorizzata da Lego ed è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.