“La Cavalleria in vetrina”, le uniformi storiche dell’Esercito in mostra nel centro di Lecce

Al via nel centro cittadino di Lecce la mostra itinerante “La Cavalleria in Vetrina“. Dal 30 maggio al 11 giugno, nell’ambito delle iniziative per il bicentenario di costituzione della Scuola di Cavalleria, nelle vetrine degli esercizi commerciali del capoluogo sono esposte le uniformi storiche provenienti dai Reggimenti di Cavalleria.

Già presentata in numerosi comuni, quali Tricase, Maglie, Nardò, Galatina, San Pancrazio, Calimera, Gallipoli, la mostra giunge nella “Capitale del Barocco” a cornice delle iniziative per la Festa della Repubblica.

Le divise, esposte nelle vetrine lungo le vie Trinchese, Nazario Sauro, Piazza Mazzini, Galleria Mazzini, Via Braccio Martello, Corte dei Cicala, via. Oberdan, via Imbriani, Via Salandra, Via Zanardelli, Via Augusto Imperatore e Via Vittorio Emanuele II, sono corredate da un QR Code per l’approfondimento dei dettagli storici e di provenienza.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto di Specializzazione dell’Esercito in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, nel corso delle varie presentazioni ha riscosso interesse e apprezzamenti, rievocando nello “spettatore” il fascino delle antiche tradizioni militari.