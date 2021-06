Il Castello di Gallipoli riapre con “Un mare di storie”. Un Viaggio-Experience nel passato alla scoperta della città

Riapre le sue porte il castello angioino di Gallipoli, affacciato sul mare, con la sua mostra “Un mare di storie”, un Viaggio Experience coinvolgente ed emozionale nel passato, alla riscoperta delle bellezze e delle particolarità dell’antico borgo cittadino. Prodotta dall’agenzia di comunicazione Orione e curata da Creation, propone un’inedita commistione di linguaggi e di dialogo tra tradizione e innovazione, pubblico e privato, cittadini e turisti, passato e futuro, in un mosaico di echi e suggestioni.

L’idea fa parte di un progetto più ambizioso e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito di “Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Un mare di storie”, il Viaggio Experience nel passato

Aperta fino al 14 novembre, la mostra propone un nuovo modo di coinvolgere il visitatore, un salto sorprendente dal passato al futuro per un’esperienza unica da vivere. Il viaggio sarà accompagnato dall’incontro virtuale nelle sale del piano terra che si affacciano sulla Piazza d’armi, con tre importanti personaggi storici che hanno caratterizzato la storia di Gallipoli:

il famoso architetto, ingegnere e pittore toscano Francesco di Giorgio Martini , autore di uno dei più importanti trattati di architettura civile e militare del Rinascimento, progettista di tanti palazzi e castelli in giro per l’Italia al quale si deve la forma attuale del Castello di Gallipoli

il paesaggista Jakob Philipp Hackert, artista tedesco e pittore di corte di sua Maestà Ferdinando IV di Borbone re di Napoli, che alla fine del Settecento approdò anche nella città ionica con l'incarico di rappresentare le città portuali del Regno

la "zarina" Caterina II, imperatrice di Russia, che nei palazzi di San Pietroburgo, già ravvivati da musiche napoletane, alimentava lampadari e lucerne con l'olio lampante che dal porto di Gallipoli veniva esportato in tutto il mondo per l'illuminazione pubblica e privata, per la lavorazione della lana e per fabbricare il sapone.

Il percorso terminerà nella sala ennagonale del Castello, un raro esempio di architettura militare di così grande per forma e dimensione e un avvolgente spettacolo fulldome experience.

Ci sarà inoltre una proiezione a 360° con un videomapping animato sull’epoca d’oro di Gallipoli e sul suo “mare di storie” passando per il racconto dei tre “compagni di viaggio” e arrivando anche a “visitare” alcune delle bellezze architettoniche del centro storico come la concattedrale di Sant’Agata e Santa Maria della Purità.

“Un ritorno alla cultura”: il sindaco Minerva lancia la sfida

«Il Castello di Gallipoli rappresentava una grande sfida e insieme un’opportunità in termini di processo creativo», il primo a parlare è Umberto Pastore, amministratore delegato Creation, società che ha curato la mostra insieme ai responsabili del progetto, l’architetto Raffaela Zizzari e del direttore Luigi Orione Amato.

«Tutti noi abbiamo trascorso un periodo complicato e delicato e la chiusura, seppure momentanea dei luoghi di cultura, ci ha fatto capire ancora di più quanto essi siano importanti e fondamentali nella nostra quotidianità» spiega poi il sindaco della città di Gallipoli, Stefano Minerva riferendosi al periodo della pandemia che ha costretto alla chiusura, tra l’altro dei luoghi di interesse sociale.

«Gallipoli racchiude al suo interno un tesoro prezioso: la sua storia, la sua cultura, la sua identità e la città ha tanto da raccontare; così questa opportunità è l’occasione giusta per ripartire e fare un tuffo nella cultura ed esprime inoltre il valore aggiunto di una città che si pone al centro di una narrazione collettiva, fatta di bellezza e scoperta» conclude.

Gli orari di apertura e le informazioni per la prenotazione

Nell’estate 2021 il castello riapre con un progetto ambizioso che vuole attrarre e stupire i turisti, ma anche i gallipolini che potranno vedere spettacolarizzate le bellezze e il “mare di storie” della propria città con un evento inedito.

Aperto tutti i giorni fino al 14 novembre 2021, gli orari di apertura saranno dalle ore 10 alle 20 per il mese di Giugno e Settembre, fino alle 24 a Luglio e Agosto, e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 per i mesi di Ottobre e Novembre, escluso il Lunedì.

Per tutte le ulteriori Informazioni e le prenotazioni gli interessati sono disponibili inoltre al numero 0833262775 o per email ad info@castellogallipoli.it o al sito www.castellogallipoli.it, e ovviamente sui canali social di Facebook @castellogallipoli e Instagram @castello_gallipoli.