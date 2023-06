Nardò rende omaggio alla Marina Militare con una mostra fotografica

Sabato 10 giugno si svolgeranno le celebrazioni della Giornata della Marina Militare. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo di Nardò, celebra la ricorrenza con una mostra fotografica all’interno del Castello Acquaviva di Nardò, aperta al pubblico da martedì 6 giugno fino a sabato 9 , con ingresso libero da Piazza Cesare Battisti.

Immagini della Marina Militare che testimoniano l’impegno dei suoi equipaggi a bordo delle navi militari in mare.

Ai visitatori sarà garantita una guida attraverso i pannelli esposti e, per i giovani interessati ad un futuro nel Corpo, sarà possibile acquisire tutte le informazioni utili per apprendere la vita a bordo delle navi militari, le opportunità di carriera e le diverse specialità e abilitazioni che si possono conseguire oltreché le informazioni per accedere a tutti i concorsi previsti per l’anno 2023.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

L’inaugurazione si terrà martedì 6 giugno alle ore 18.00 alla presenza del Sindaco Pippi Mellone e autorità civili, militari e religiose.

L’istituzione della giornata della Marina Militare risale al 13 marzo 1939 ed è dedicata a una delle più significative e ardite azioni compiute sul mare durante la 1ª Guerra Mondiale: l’impresa di Premuda del 10 giugno 1918, quando il Comandante Luigi Rizzo e il Guardiamarina Giuseppe Aonzo, al comando dei “MAS 15” e “MAS 21”, attaccarono una formazione navale austriaca nelle acque antistanti Premuda (costa dalmata), provocando l’affondamento della corazzata “Santo Stefano”.

L’impresa di Premuda rappresenta un’azione straordinaria per audacia e professionalità ed è il simbolo dell’opera corale svolta, nella Grande Guerra, dalla Marina italiana.