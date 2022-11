Immagini-testimoni dell’impegno degli equipaggi a bordo delle navi militari, a Galatone una mostra sulla Marina

Immagini della Marina militare che testimoniano l’impegno dei suoi Equipaggi a bordo delle navi militari in mare.

Verrà inaugurata domani, giovedì 1 dicembre e sarà visitabile fino a sabato 3 una mostra fotografica, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo di Nardò, all’interno del frantoio Ipogeo del Palazzo Marchesale di Galatone con ingresso libero da via Castello.

Ai visitatori sarà garantita una guida che illustrerà i pannelli esposti e, per i giovani interessati a un futuro nella Marina militare, sarà possibile acquisire tutte le informazioni utili per apprendere la vita a bordo delle navi militari, le opportunità di carriera e le diverse specialità e abilitazioni che si possono conseguire oltreché le informazioni per accedere a tutti i concorsi previsti per l’anno 2023.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Al taglio del nastro, prenderà parte il primo cittadino di Galatone Flavio Filoni e autorità civili, militari e religiose.