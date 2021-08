Torna a Cutrofiano la Mostra Mercato della Ceramica Artigianale, al via la 49ma edizione

Dall’8 al 19 agosto, a Cutrofiano, torna l’expo della ceramica artigianale, la festa popolare che celebra l’antica arte figula con espositori tra ceramisti, artigiani e artisti locali.

La Mostra che si svolgerà in piena sicurezza, proporrà 11 giorni di eventi culturali, gastronomici, artistici ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

L’evento promosso dal Comune di Cutrofiano coinvolgerà il cuore storico della città in un momento di valorizzazione. Si tratta, inoltre, di un importante veicolo turistico e commerciale per gli appassionati del settore. Le terrecotte e le ceramiche sono il simbolo del piccolo borgo salentino e contribuiscono a portare le eccellenze locali in tutta Italia e all’estero.

Le lavorazioni della cittadina, infatti, sono oggi considerate oggetti di qualità e di gran pregio estetico. Dal 2017, inoltre, Cutrofiano è inserita nel circuito delle Città della Ceramica e grazie al riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC e del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – ha rafforzato la sua identità e confermato il trend di forte e costante crescita.

La manifestazione, nata come mostra mercato, si è evoluta nel tempo, assumendo le caratteristiche di un vero festival, durante il quale sarà possibile vivere l’esperienza del passato e della cultura del borgo antico: ceramisti, artigiani e artisti locali in un percorso itinerante su l’arte figula salentina lungo le vie, il Museo, i Palazzi e le Corti di Cutrofiano che coinvolgerà i visitatori in un’esperienza immersiva all’insegna della tradizione popolare e folkloristica.

Nella giornata di ieri, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato Sindaco Luigi Melissano, l’Assessore alle Attività Produttive Alessandra Blanco e Piero Anselmi Direttore Creativo dell’Agenzia Mood.stato ed è presentato il ricco calendario degli eventi serali, che animeranno le undici serate con un mix di spettacoli ed esibizioni live che spaziano tra musica popolare, Folk, jazz e tanto altro. Inoltre, si svolgerà una serata speciale che ospiterà, come ogni anno, la consueta tappa del festival itinerante de “La Notte della Taranta”, rafforzando così la partnership tra la Fondazione e la manifestazione. Tanti gli eventi musicali, sul palco dalla Pizzica a “Io te e Puccia”, fino a Zimba e Kalinka.

“Puntiamo su un evento completo che mette in luce le nostre ricchezze – spiega il primo cittadino – La promozione e lo sviluppo del territorio non è monosettoriale: per questo puntiamo anche sul settore enogastronomico, sull’agricoltura, sulla cultura, scultura e sulla musica per valorizzare i punti di forza del Salento e di Cutrofiano”.