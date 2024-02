La Propaganda prima e durante la Seconda Guerra Mondiale

Le pubbliche amministrazioni fanno a gara per accreditarsi nelle giornate della memoria, ma loro memoria è cortissima. In realtà anche dinanzi ad iniziative culturali di indubbia valenza i pubblici amministratori sono distratti da altro e spesso assenti. I loro vuoti fortunatamente sono riempiti da studenti, insegnanti e famiglie.

A San Francesco della Scarpa a Lecce nel complesso dell’ex Convitto Palmieri è stata allestita una mostra originale nella settimana che si è appena conclusa. Un viaggio nella memoria, nelle attività propagandistiche che hanno caratterizzato i Governi degli anni 30 e 40 del Novecento, un percorso espositivo curato da Donato Maglio e Gabriel Alemanni, studiosi della Seconda Guerra Mondiale e alfieri di un’attività di ricerca storiografica che colma enormi vuoti della coscienza collettiva.

La mostra è stata visitata da studenti delle scuole leccesi, ma non ha visto né la presenza né l’attenzione da parte delle istituzioni, che spesso non dimostrano vera cura per la memoria, al di là degli slogan di rito e di circostanza.

L’occasione è servita per ricordare ciò che realmente è avvenuto negli anni più dolorosi della nostra storia.