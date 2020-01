“1938-1945 la persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per la storia”, una mostra alla Soprintendenza Archeologica

“1938-1945 la persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per la storia”, è questo il titolo della mostra che si inaugurerà, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, lunedì 20 gennaio a Lecce, presso il Complesso Ex Spedale dello Spirito Santo, attuale sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

L’esposizione è promossa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, dalla Prefettura di Lecce e dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah ed è stata realizzata con la collaborazione di MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata, Archivio di Stato di Lecce – e di: Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Comune di Nardò, Università del Salento e Corsi di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Polo Bibliomuseale di Lecce, Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, Comunità Ebraica di Napoli, Museo ebraico – Jewish Museum di Lecce, Museo della memoria di Santa Maria al Bagno.

L’evento, unico per l’anno in corso nel territorio nazionale, comprende pannelli espositivi di proprietà del Cdec (Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea) e una ulteriore documentazione che ripercorre la vicenda degli ebrei nel territorio salentino, a partire dalla emanazione delle leggi razziali e dalla propaganda di regime fino all’internamento e al lavoro coatto, nonché la presenza degli ebrei profughi ospitati nei quattro campi di transito istituiti nel dopoguerra in questa provincia.

All’inaugurazione interverranno il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Prefetto Michele Di Bari; il Direttore della Fondazione CDEC, la Comunità Ebraica di Napoli, nonché le Autorità della provincia e i rappresentanti delle istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

La mostra si terrà dal 20 gennaio al 9 febbraio, con ingresso gratuito, ripetiamo, presso il complesso dell’Ex Spedale dello Spirito Santo, ora sede della Soprintendenza nei seguenti orari: 10.00 – 12.30 (da martedì a domenica), 17.00 – 19.30 (da giovedì a domenica), lunedì 27 gennaio 17.00 – 19.30.

L’Ufficio Scolastico Territoriale coordinerà le visite degli Istituti Scolastici che potranno fruire anche di modalità di trasporto agevolate per il tramite di STP Terra d’Otranto e della Provincia di Lecce.

L’inaugurazione sarà allietata dall’intervento musicale a cura dell’Ensemble del Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce con brani originali e trascrizioni di canti della tradizione sefardita.