“Storie di Note”, l’Archivio di Stato di Lecce apre le porte agli appassionati di musica

In occasione della Festa della Musica 2024, venerdì 21 giugno, a partire dalle dalle ore 18.00 alle ore 20.30, l’Archivio di Stato di Lecce apre le sue porte al pubblico con l’evento Storie di Note.

Un’apertura straordinaria durante la quale saranno esposti antichi frammenti musicali e documenti per la storia della musica custoditi nell’Istituto, con la presenza di numerosi ospiti.

Nel corso della manifestazione, il gruppo Viri cantores de finibus terrae, diretto dal maestro Giuseppe Lattante, eseguirà canti tratti dal repertorio gregoriano.

Seguirà l’intervento di Elsa Martinelli, già docente di poesia per musica e drammaturgia musicale presso il Conservatorio di Lecce, dal titolo “Ars organi: studi e ricerche sull’antica arte organaria in Terra d’Otranto”, e la presentazione della ricerca di Gianrocco Maggio, specializzando in Beni musicali all’Università di Bologna, dal titolo “Carte d’organo in Archivio”.