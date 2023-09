Giornate Europee del Patrimonio, all’Archivio di Stato una mostra sulla centralità dell’ulivo nel Salento

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che si svolgeranno il 23 e 24 settembre, l’Archivio di Stato di Lecce organizza una mostra documentaria dal titolo “Il più grande patrimonio del Salento: l’ulivo”. Saperi, pratiche e problematiche dal XII al XX secolo.

Allestita in via Sozy Carafa 15, sede dell’Istituto, l’esposizione mira a ricostruire la centralità dell’ulivo per le comunità salentine dall’età medievale a quella contemporanea, mostrandone le molteplici ripercussioni nelle dinamiche economiche, culturali e sociali.

I visitatori potranno confrontarsi con le più antiche testimonianze scritte e iconografiche sul tema conservate in Istituto, con documenti relativi alle proposte elaborate tra XIX e XX secolo per fronteggiare parassiti e malattie, trasmettere saperi e competenze, ma anche con leggi e provvedimenti sulla gestione novecentesca di colture e commerci.

Quello che si propone è quindi un viaggio di lungo periodo tra forme di conoscenza, tradizioni e tecniche, ancora oggi in grado di stimolare riflessioni utili per interpretare il presente e modellare il futuro.

La mostra sarà visitabile sabato 23 e domenica 24 settembre dalle ore 16.30 alle 20.30