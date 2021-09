Cinque (e più) ragioni per cui cercare lavoro in Germania conviene

Che il tuo sogno sia da sempre lavorare all’estero o che, invece, ti ritrovi a cercare lavoro fuori dall’Italia dopo anni di stage, tirocini e lavoretti occasionali mal pagati, quella che segue è una breve guida al perché cercare lavoro in Germania conviene (e quando). Sull’ineguagliabile successo del paese come meta di chi cerca disperatamente lavoro incidono, infatti, qualche mito sull’economia e la società tedesca ma, anche, molti reali punti di forza di quest’ultime rispetto a quelle di altre nazioni anche vicine.

Da più opportunità di impiego a una maggiore qualità della vita: perché cercare lavoro in Germania conviene

La prima buona ragione per trasferirsi a lavorare in Germania è, insomma, la sua economia ancora florida che si trasforma in una maggiore offerta di lavoro. Le aziende tedesche di quasi tutti i campi sono alla costante ricerca di candidati e dipendenti e ciò è particolarmente vero per campi come quello dell’assistenza medica, del manifatturiero, dell’informatica e dell’ingegneria. Più il tuo percorso formativo, più le tue esperienze lavorative pregresse sono sfruttabili in questi settori, insomma, e più non dovresti avere dubbi a candidarti per una posizione in Germania.

Nel paese per altro la retribuzione media è maggiore rispetto all’Italia: a parità di mansione e ore di lavoro potresti guadagnare di più, cioè, di quanto faresti restando in un’azienda italiana ed è questa, almeno da un punto di vista meramente economico, la ragione per cui cercare lavoro in Germania conviene di più. Andrebbe considerato, per altro, che qui il costo della vita è generalmente più basso rispetto all’Italia, soprattutto se decidi di trovare casa e vivere non nei grandi centri metropolitani ma nell’hinterland.

Anche da qui muoverti la mattina verso il lavoro o la sera e nei weekend per uscire con gli amici e goderti le attrattive della zona non è difficile grazie all’efficienza dei mezzi pubblici. Al di là del discorso economico, del resto, un punto a favore della Germania come paese in cui lavorare è una qualità della vita che non ha (o quasi) pari in Europa. Ciò è possibile anche e soprattutto grazie a servizi pubblici, come i trasporti appunto ma anche quelli che garantiscono l’accesso alle cure mediche per esempio, che sono accessibili a tutti e di ottima efficacia. Non meno importante da sapere, però, soprattutto se stai scappando dall’Italia perché stanco di alcune dinamiche tipiche degli ambienti di lavoro, è che per i tedeschi è generalmente molto importante poter trovare un equilibrio ottimale tra lavoro e vita private e, insomma, raramente ti ritroverai a fermarti a lavoro dopo il tuo turno o fino a tarda sera e avrai, invece, più tempo da dedicare ai tuoi hobby, ai tuoi affetti, alla crescita personale.

Ultimo, ma non certo per importanza, cercare lavoro in Germania conviene perché essendo un paese europeo non ci sono troppe complicazioni burocratiche per i cittadini italiani che intendono trasferirvisi: basta segnalare agli appositi uffici la propria presenza nel paese con un indirizzo a cui si è fissato il proprio domicilio. Una buona idea però, per evitare problemi di ogni sorta e per essere più a proprio agio in ogni situazione quotidiana, è cominciare a imparare la lingua già prima del trasferimento seguendo, se serve, delle lezioni di tedesco.