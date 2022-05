A Gallipoli arriva il “Nibbio”, i poliziotti controlleranno la Città Bella in BMW

Gallipoli, con le sue spiagge dorate e cristalline e un centro storico da incanto, è una delle mete turistiche più gettonate. Sole, mare e divertimento non mancano nella Città Bella che con l’arrivo della bella stagione si anima di turisti, italiani e stranieri, che scelgono la perla dello Jonio per trascorre una vacanza. Più gente, più controlli.

L’estate è ormai alle porte e il Commissariato locale potrà contare su un mezzo in più per monitorare il territorio. Già, le motociclette BMW con i colori della Polizia di Stato, denominate in gergo “Nibbio”, si aggiungeranno alle Volanti nel delicato compito di prevenzione e repressione dei reati. Le due ruote, si sa, possono raggiungere più facilmente quei luoghi difficilmente percorribili dalle auto. Per questo, sono importanti nella loro azione di vigilanza, di controllo e di soccorso.

Insomma, la città ionica avrà un presidio in più, perché gli agenti in moto potranno percorrere agevolmente le stradine del centro storico con un importante ricaduta in termini di prevenzione dei reati predatori che, con l’arrivo dei numerosi turisti, potrebbero avere una recrudescenza, ma avranno anche una importante funzione di soccorso per quanti avranno bisogno dell’opera della Polizia di Stato .

Importante sarà anche il servizio che le Motovolanti potranno svolgere nel tratto di litorale interessato dalla presenza dei lidi e dei numerosi locali da ballo poiché consentiranno agli operatori in divisa di giungere celermente laddove venga richiesto il loro intervento.

Il servizio avviato dalla Polizia di Stato costituirà un ulteriore strumento di sicurezza per gli abitanti e i turisti che si accingono a trascorrere le loro vacanze a Gallipoli e nelle località marine limitrofe.