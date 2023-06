Salvare le mura di Acaya è un dovere morale, sociale e culturale

La nuova Amministrazione comunale di Vernole sappia che c’è una priorità di nome Acaya, la più importante e rilevante tra tutte le frazioni del Comune. Pensare di governare un territorio senza mettere al centro di ogni indirizzo politico questo luogo baciato dalla storia è semplicemente impossibile.

Acaya è il luogo che tutti vorrebbero, ma solo Vernole possiede, eppure i problemi non mancano. Al netto della letteratura sul perchè Acaya non goda ancora di quella rinomanza che merita c’è pur sempre il dovere istituzionale di preservare quantomeno la realtà architettonica e storico-artistica, a partire dalle mura che, sul versante nord-ovest, si trovano in condizioni davvero difficili, con parti del perimetro già collassate o in procinto di farlo.

E allora occorre uno sforzo collettivo serio, uno sforzo figlio di una visione d’insieme, una visione di sistema, mirato a porre al centro delle dinamiche turistiche salentine l’hinterland vernolese, e su questo ci aspettiamo già da subito qualche segnale.