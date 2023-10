Music Together, a Lecce lezioni di piano e voce direttamente da Mosca

Due importanti novità formative per gli appassionati di musica, offerte da Music Together ai leccesi.

L’insegnante Kristina Zairbekova, vocal e piano coach svolgerà corsi di pianoforte e canto nella scuola musicale di Adriana Polo, a Lecce in viale Giovanni Paolo II.

Le lezioni sono aperte ad adulti di tutte le età e a bambini (a partire dai sei anni), di qualsiasi livello. Si tratta di un corso flessibile, che può essere concordato con le disponibilità della sala e dell’insegnante, per offrire un’esperienza che possa mettersi insieme con gli impegni e la routine degli aspiranti cantanti e pianisti.

Kristina Zairbekova

Candidate Ves (Voice evolutionsystem) trainer, Kristina Zairbekova è una musicista professionista ed insegnante di pianoforte e canto. Ha svolto la sua formazione musicale presso l’Università Statale di Cultura e Arte di Mosca. Per oltre sette anni ha lavorato presso la Scuola Internazionale di Musica Milone e nel centro di sviluppo per bambini International Kindergarden. Oggi insegna presso l’Accademia di Music&Arts di Napoli.

Music Together

Il centro leccese gestito da Adriana Polo è l’unico punto di Music Together® del Sud Italia. Music Togetherè un programma di educazione musicale per la prima infanzia (da 0 a 5 anni) diffuso in tutto il mondo, nato come progetto educativo del Center for Music and Young Children® a Princeton, NJ, USA, nel 1987. Una classe di Music Together non è una classica lezione di musica. Non è rivolta alla formazione di piccoli concertisti, né è un modello di perfezione musicale. È invece un modo per Fare musica coi propri figli! Le classi di Music Together sono basate sull’idea che fare musica con i bambini, in una comunità di famiglie e con i genitori arricchisce le vite di grandi e piccoli; favorisce la crescita musicale del bambino, migliorando le sue capacità musicali ed è divertente

È un’esperienza rilassata, giocosa, partecipativa e di esplorazione che nutre la crescita musicale, permette ai bambini di sviluppare la loro intelligenza musicale e pone le fondamenta per i loro futuri progressi in musica.

Per info:3289143780o scrivi una mail a [email protected].