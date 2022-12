“Musica e medicina”, l’appuntamento a tema prevenzione e informazione

È previsto per lunedì 19 dicembre l’ultimo appuntamento “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione” che si svolgerà a Lecce. L’evento è organizzato da AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, oltre al patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce.

Realizzata in collaborazione con la Asl di Lecce, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Mozart di Lecce, la giornata sarà dedicata al benessere della cervicale e dei denti. Inoltre, dalle 9 alle 13 saranno previste visite mediche gratuite, a cui si può accedere su prenotazione, a cura del neurochirurgo Antonio Montinaro, e del medico dentista Vincenzo Indrizzi.

Per le 18 è prevista l’esibizione del duo formato da Irene Fiorito al violino e dal direttore artistico del festival Attilio Igino Puglielli, al piano, che presenteranno due capolavori del repertorio per violino e pianoforte, la Sonata in Sol maggiore Op. 78 di J. Brahms e Introduzione e rondò capriccioso Op. 28 di C. Saint-Saens.

Dopo l’esibizione, ci sarà spazio per un incontro sul tema “S.O.S. Rapporto diretto tra dolore cervicale e denti”. Focus dell’evento sarà la relazione tra i due disturbi, sulle loro cause, spesso legate agli stili di vita, e sui comportamenti che possiamo adottare per evitarne l’insorgenza.

Parteciperanno all’incontro i relatori Antonio Montinaro, già Direttore reparto Neurochirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Presidente Associazione Mozart Lecce; Vincenzo Indrizzi, Dentista Medico chirurgo Odontoiatra; Paolo De Ponte Conti, Fisioterapista – Terapista Manuale O.M.T. Lecce, con la moderazione di Maria Rosaria Grimaldi, Dirigente Medico dell’U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Casarano e referente della Formazione Studio Ricerca Dipartimento Salute Mentale ASL-LECCE.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.musicaemedicina.it sulla pagina Instagram musicaemedicina sulla pagina facebook Musica e Medicina Lecce