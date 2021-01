Nadia Gala eletta Coordinatore Regionale dei Giovani Commercialisti di Puglia e Basilicata

È Nadia Gala il neo Coordinatore Regionale dei Giovani Commercialisti della Puglia e Basilicata. La professionista salentina, già Presidente dell’Unione di Lecce, è stata nominata dalla Giunta Nazionale dell’Ungdcec (Unione Nazionale giovani dottori commercialisti esperti contabili) per il triennio 2020-2023.

“Mi preme ringraziare il Presidente Matteo Delise e la Giunta Nazionale per questo incarico”, ha dichiarato il neo coordinatore.

“Una menzione speciale mi preme rivolgerla a Maurizio Renna e Francesco Pepe Milizia e ai Presidenti delle Unione del coordinamento che all’unanimità hanno espresso il loro voto.

Ciò evidenzia come questo prestigioso incarico sia conseguenza di un proficuo lavoro svolto dall’Unione di Lecce e da tutte le Unioni che formano il Coordinamento.

Le stesse hanno deciso di prefiggersi quale obiettivo la valorizzazione e la difesa della professione, soprattutto in questo momento storico in cui il Dottore Commercialista deve supportare, in maniera ancor più complessa, le imprese che vivono in una fase estremamente critica.

Auspico un maggior coinvolgimento delle nostre professionalità nelle scelte di politica economica, in quanto figure determinanti per la crescita del tessuto imprenditoriale”.