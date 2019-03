La lotta al randagismo è smart, a Nardò la prima app che tutela gli animali

La lotta al randagismo si fa più smart e la tutela degli animali arriva nelle nostre tasche. Viene lanciata a Nardò la prima applicazione per smartphone che mette a disposizione del cittadino tutti gli strumenti necessari per rendere la vita degli animali, e dei loro proprietari, più facile. Guardie Zoofile Agriambiente – Lecce è già attiva e disponibile al momento per dispositivi Android. L’idea a firma delle Guardie Zoofile Agiambiente è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Nardò.

A cosa serve

Nell’era delle connessioni rapide e immediate, a beneficiare della tecnologia sono gli animali e i loro proprietari, a tutela della loro incolumità. L’app consente di consultare in qualsiasi momento l’anagrafe canina nazionale e regionale, ma non solo.

È possibile segnalare i maltrattamenti degli animali al nucleo delle Guardie Zoofile o alle forze dell’ordine e contattare i numeri di emergenza e gli ambulatori veterinari. Ancora, si possono scaricare i regolamenti di polizia urbana, i testi di legge nazionali e regionali a tema tutela degli animali per avere tutto quello che serve sempre a portata di mano.

L’app è connessa con il sito www.nardog.it, che raccoglie i canili di Corigliano, Casarano e Melissano, da cui si può iniziare, già online, la pratica di adozione di un cane.

«È uno strumento molto utile – dice Gianluca Fedele, il consigliere comunale con delega al Randagismo – perché consente a chiunque di fare tutto quello che è possibile o necessario per la tutela degli animali. Segnalazioni, numeri utili, leggi e regolamenti, tutto a portata di click dal nostro smartphone. Aggiungiamo un altro piccolo tassello all’opera quotidiana di tutela che portiamo avanti, non senza sacrifici. Per questa iniziativa ringrazio le Guardie Zoofile e il presidente Toni Russo, che insieme alla Polizia Locale, stanno fornendo un enorme contributo alla risoluzione di una serie di problemi che riguardano il randagismo e i cani e, più in generale, il decoro».