Nardò, nuovi giochi innovativi per gli asili di via Mozart e via Castellino

Gli asili nido di via Mozart e via Castellino a Nardò si apprestano a diventare modelli di eccellenza per l’infanzia. Grazie a un finanziamento di 234 mila euro, le due strutture riceveranno presto una dotazione completa di giochi e arredi didattici innovativi, progettati per stimolare lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini.

Il Comune di Nardò ha ottenuto queste risorse partecipando all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (Fondo Fesr, cofinanziato dall’UE). Il bando premiava specificamente le strutture che avessero già beneficiato di interventi strutturali tramite fondi PNRR: è il caso dell’asilo di via Mozart, inaugurato a settembre dopo una radicale riqualificazione, e di quello di via Castellino, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

L’importanza di questo intervento è stata sottolineata dal vicesindaco e assessore al Welfare, Maria Grazia Sodero: “Migliorare queste strutture è un investimento strategico. Spesso si sottovaluta l’importanza del primo tratto del percorso educativo, dove il gioco e l’esplorazione stimolano autonomia e socializzazione. Grazie a queste risorse alziamo gli standard qualitativi per la nostra comunità. Sono grata al ministro Giuseppe Valditara e al senatore Roberto Marti per l’attenzione riservata a questa fondamentale partita dell’educazione”.

Il nuovo allestimento non riguarda solo l’estetica, ma punta tutto sulla sicurezza e sulla sostenibilità. I nuovi spazi saranno caratterizzati da arredi realizzati in legno certificato al 100%, privo di sostanze nocive; design ergonomico con angoli arrotondati e finiture atossiche conformi ai più alti standard europei; colori tenui e forme organiche che richiamano la natura (prati, boschi e ambienti naturali) e spazi modulari, multifunzionali e multisensoriali studiati per stimolare la percezione tattile, visiva e uditiva dei piccoli ospiti.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Nardò conferma l’impegno nel fornire alle famiglie ambienti accoglienti e stimolanti, garantendo ai più piccoli un contesto ideale per la loro evoluzione personale e sociale.