300 Studenti Salentini Protagonisti della Settimana Blu 2026: Educazione e Tutela del Mare

Il mare non è solo una risorsa paesaggistica, ma un patrimonio culturale e ambientale da proteggere. Con questo spirito, circa 300 studenti salentini — dalle scuole primarie fino alle superiori — hanno animato le iniziative della Settimana Blu e della “Giornata della Costa” 2026.
L’obiettivo della mobilitazione, che ruota attorno alla Giornata del Mare e della cultura marinara (11 aprile) e alla nuova Giornata della Costa (istituita dalla Regione Puglia nel 2025), è promuovere la coscienza civica e ambientale tra le nuove generazioni, inserendo la conoscenza del mare nel percorso di educazione civica scolastica.
L’evento è il risultato di una proficua collaborazione tra: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica e Regione Puglia.
Il personale della Guardia Costiera è sceso in campo per illustrare le attività quotidiane del Corpo a difesa dell’ecosistema marino, mostrando ai ragazzi cosa significhi concretamente monitorare e proteggere le nostre coste.
Le giornate del 11 e 12 aprile sono state scandite da appuntamenti ad alto impatto emotivo e pratico:
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Liberazione di Tartarughe Marine: Il 12 aprile, l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo, insieme all’Area Marina Protetta, ha restituito al mare alcuni esemplari di tartaruga, simbolo della biodiversità locale.
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Pulizia dei Litorali: Una vasta operazione di pulizia ha interessato l’intera provincia. Volontari coordinati dalla FIPSAS, con il patrocinio della Direzione Marittima di Bari, hanno bonificato le spiagge di Frigole, Cesine, Torre dell’Orso, San Foca, Alimini, Torre San Giovanni, Mancaversa, Porto Cesareo e Torre Lapillo.
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Ecologia in Kayak: A Gallipoli, la pulizia della costa si è svolta via mare. A bordo di kayak e sotto la supervisione della Guardia Costiera, i partecipanti hanno rimosso rifiuti galleggianti e costieri.
L’Istituto Nautico “Vespucci” di Gallipoli è stato tra i protagonisti principali. Gli studenti hanno visitato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, scoprendo i segreti della sicurezza navale:
Per i più giovani delle scuole medie di Gallipoli, Nardò, Veglie e Porto Cesareo, il focus è stato la Sicurezza in mare. Grazie a un progetto corale che ha coinvolto la Motorizzazione Civile di Lecce e il GAL Terra d’Arneo, i ragazzi hanno appreso le regole fondamentali per vivere il mare in modo responsabile e sicuro.