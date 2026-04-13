300 Studenti Salentini Protagonisti della Settimana Blu 2026: Educazione e Tutela del Mare

Il mare non è solo una risorsa paesaggistica, ma un patrimonio culturale e ambientale da proteggere. Con questo spirito, circa 300 studenti salentini — dalle scuole primarie fino alle superiori — hanno animato le iniziative della Settimana Blu e della “Giornata della Costa” 2026.

L’obiettivo della mobilitazione, che ruota attorno alla Giornata del Mare e della cultura marinara (11 aprile) e alla nuova Giornata della Costa (istituita dalla Regione Puglia nel 2025), è promuovere la coscienza civica e ambientale tra le nuove generazioni, inserendo la conoscenza del mare nel percorso di educazione civica scolastica.

L’evento è il risultato di una proficua collaborazione tra: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica e Regione Puglia.

Il personale della Guardia Costiera è sceso in campo per illustrare le attività quotidiane del Corpo a difesa dell’ecosistema marino, mostrando ai ragazzi cosa significhi concretamente monitorare e proteggere le nostre coste.

Le giornate del 11 e 12 aprile sono state scandite da appuntamenti ad alto impatto emotivo e pratico:

Liberazione di Tartarughe Marine: Il 12 aprile, l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo , insieme all’Area Marina Protetta, ha restituito al mare alcuni esemplari di tartaruga, simbolo della biodiversità locale.

Pulizia dei Litorali: Una vasta operazione di pulizia ha interessato l’intera provincia. Volontari coordinati dalla FIPSAS , con il patrocinio della Direzione Marittima di Bari, hanno bonificato le spiagge di Frigole, Cesine, Torre dell’Orso, San Foca, Alimini, Torre San Giovanni, Mancaversa, Porto Cesareo e Torre Lapillo .

Ecologia in Kayak: A Gallipoli, la pulizia della costa si è svolta via mare. A bordo di kayak e sotto la supervisione della Guardia Costiera, i partecipanti hanno rimosso rifiuti galleggianti e costieri.

L’Istituto Nautico “Vespucci” di Gallipoli è stato tra i protagonisti principali. Gli studenti hanno visitato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, scoprendo i segreti della sicurezza navale:

Per i più giovani delle scuole medie di Gallipoli, Nardò, Veglie e Porto Cesareo, il focus è stato la Sicurezza in mare. Grazie a un progetto corale che ha coinvolto la Motorizzazione Civile di Lecce e il GAL Terra d’Arneo, i ragazzi hanno appreso le regole fondamentali per vivere il mare in modo responsabile e sicuro.