Nardò si conferma ancora una volta tra i Comuni italiani premiati con le Spighe Verdi, l’importante riconoscimento assegnato da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) ai territori che tutelano la ruralità e scelgono politiche concrete per l’ambiente, il paesaggio, l’agricoltura e la qualità della vita.

Una conferma importante, che racconta il lavoro sinergico di un’intera comunità. Il programma Spighe Verdi misura l’impegno dei Comuni su temi che riguardano direttamente la quotidianità dei cittadini. Gestione virtuosa del territorio e uso responsabile del suolo; tutela delle aree naturali e biodiversità; efficienza della raccolta differenziata; educazione alla sostenibilità e partecipazione pubblica; valorizzazione delle produzioni agricole locali

Nardò ha dimostrato anche quest’anno di avere una visione lungimirante: una città che vuole custodire il proprio patrimonio rurale e naturale, trasformandolo in volano di sviluppo, bellezza e benessere collettivo.

“È questa la forza di una città unica, dove mare e campagna fanno parte della stessa identità. Una città premiata con la Bandiera Blu, confermata con le Spighe Verdi e ormai stabilmente nel novero delle località a Cinque Vele” ha dichiarato il sindaco Pippi Mellone. “Questo riconoscimento conferma il successo delle nostre politiche di valorizzazione del paesaggio rurale, difesa dell’ambiente e miglioramento della qualità della vita della comunità. È il riconoscimento di una idea di città rispettosa del territorio e dei suoi abitanti: Nardò tiene insieme mare, campagna, ambiente, turismo, agricoltura e qualità della vita”.

Agricoltura e territorio: un percorso condiviso

Grande entusiasmo è stato espresso anche dall’Assessore all’Agricoltura, Pierpaolo Giuri: “Le Spighe Verdi premiano un percorso fatto fianco a fianco con il mondo agricolo, con gli uffici comunali, con le associazioni e con i cittadini. L’agricoltura rappresenta identità, lavoro e futuro per Nardò”.

A fargli eco la soddisfazione di Maria Giulia Manieri Elia, consigliera comunale e vicepresidente della Commissione Agricoltura: “Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità e a chi ogni giorno lavora per custodire la nostra terra. Con la nostra amministrazione, la città di Nardò continua a sostenere con forza politiche che uniscono agricoltura, ambiente e sviluppo rurale”.

Per i cittadini neretini, il vessillo delle Spighe Verdi non è solo un traguardo, ma un impegno da rinnovare ogni giorno. La qualità e la sostenibilità di un territorio si costruiscono infatti attraverso scelte concrete e con la partecipazione attiva di tutti.