Natale e Capodanno senza botti, sono inutili e spaventano gli animali

Anche se manca ancora qualche giorno a Natale, da tempo si respira aria di festa. In strada, grazie ai classici addobbi che illuminano piazze e vicoli. E in cucina, dove si lavora per portare in tavola tutti i piatti che la tradizione impone.

L’arrivo dei giorni più attesi dell’anno è scandito anche da un’altra usanza: lo scoppio dei tipici fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte sia il 24 dicembre che la notte di San Silvestro. Un rito antico, diffuso un po’ ovunque, che molti hanno decido di abbandonare. Tante persone, infatti, hanno capito che si può festeggiare con il botto, ma senza quei botti fai-da-te che servono solo a fare rumore: troppo pericolosi per le persone, ma anche per gli animali.

Se per “gli umani” possono essere belli, per gli amici a quattro zampe che hanno un udito molto più raffinato e sviluppato del nostro lo spettacolo può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Accanto alla ‘conta’ dei feriti, c’è anche quella di cani e gatti che, terrorizzati, si allontanano per cercare un rifugio sicuro.

Le ‘regole’, le campagne di sensibilizzazione e i continui richiami al corretto uso dei fuochi da soli non bastano per evitare i danni. Come non bastano le ordinanze emesse da molti sindaci che vietano l’uso di petardi per tentare di arginare il fenomeno e innescare meccanismi di inversione di tendenza culturale, facendo capire che non ci sono modi migliori di scambiarsi gli auguri.

Meglio bel botto stappando una bottiglia di spumante e un abbraccio.