Natale fa rima con solidale, l’iniziativa di ‘Italia Salento Rinasce’ per un Natale più umano

L’Associazione I.S.R – Italia Salento Rinasce’ torna anche quest’anno con la sua campagna “Natale fa rima con solidale“, un’iniziativa che mira a portare un po’ di calore e sostegno a chi vive situazioni di difficoltà.

Come sottolinea Raffaele Longo, presidente dell’associazione, “La nostra realtà vuole superare le barriere della burocrazia e per questo motivo che operiamo senza richiedere Isee o altri documenti ma chiediamo fiducia e diamo fiducia, perché per me la parola povertà non può essere solo dei numeri”.

Un gesto semplice, un grande impatto

L’iniziativa invita tutti coloro che desiderano partecipare a fare una chiamata al numero 327. 585 5754. Con un piccolo gesto, è possibile contribuire a rendere il Natale di molte persone più sereno.

Perché scegliere I.S.R?

In un panorama associativo sempre più ricco, l’Associazione I.S.R si distingue per un approccio diretto e umano. L’obiettivo è quello di creare una rete di solidarietà basata sulla fiducia reciproca, senza formalità burocratiche.

Un appello alla comunità

“Lo so che ormai sul territorio sono radicate numerose realtà associative, alle quali non posso che svolgere i miei complimenti per ciò che fanno”, afferma Longo. Tuttavia, l’invito è rivolto a tutti: “Uniamo le forze per costruire un Natale più solidale e inclusivo”.

Come partecipare

Per informazioni e per aderire all’iniziativa, è sufficiente contattare l’Associazione I.S.R al numero sopra indicato.