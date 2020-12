Natale in Comune, a Neviano cittadini e associazioni decorano le strade del paese

Il coronavirus non ha spento lo spirito del Natale a Neviano grazie ai cittadini e alle associazioni locali che hanno deciso di “accendere” le strade del paese di poco più di 5mila anime con decorazioni realizzate a mano con materiali di recupero e ad impatto zero. Non è stato un anno facile. La pandemia ha stravolto le abitudini degli italiani, imponendo nuove regole come la distanza di sicurezza, una delle poche armi a disposizione per combattere il virus in attesa del vaccino. Così è stato anche nei giorni di festa per evitare che la curva dei contagi vanificasse gli sforzi fatti per contenere i numeri dei positivi.

Niente eventi pubblici, niente vie e piazze animate di gente, niente incontri per scongiurare assembramenti “pericolosi”. Per evitare che le restrizioni cambiassero il volto del Comune nel periodo solitamente più bello dell’anno, l’amministrazione in collaborazione con l’Associazione “Amici te Castieddhru” e il gruppo dei Cartastorie ha dato il via al progetto «Natale in Comune».

L’idea di lanciare un contest (decora il tuo albero e decora la tua facciata) è nata da una domanda, semplice e dettata dalla situazione di emergenza: gli addobbi natalizi erano necessari? La risposta è stata sì, cambiando il messaggio alle classiche decorazioni che da sempre illuminano i comuni nei giorni di festa.

Per «dare luce ad un tempo buio della nostra storia, pur nella consapevolezza che sarebbe stato un Natale diverso», l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere i cittadini e le associazioni locali per abbellire le strade con un progetto che ha come protagonista appunto la luce, simbolo di speranza, rinascita, rinnovamento, valori che rappresentano l’essenza stessa del Natale. Il risultato sono dei piccoli capolavori fatti con il cuore.

Alberi, stelle, facciate e monumenti illuminati. E poco importa se nessuno potrà ammirarli da vicino. Per quest’anno basterà sfogliare la galleria creata sulla pagina facebook nella speranza di poter replicare il prossimo anno, senza il Covid19 come impedimento.

