Lo spirito del Natale a Torre Chianca, realizzata una Natività ecologica sulla rotatoria all’ingresso della Marina

“Tutto quello che è stato realizzato rappresenta l’energia che può creare l’unione e la sinergia di più forze messe insieme. Le associazioni, infatti, hanno messo la loro inventiva e la voglia di fare di più per il proprio territorio, in particolare l’Associazione ATA-PC che ha recuperato tutto il materiale e l’Associazione Nogra che si è dedicata alla costruzione della capanna, coadiuvata dai volontari di ENPA e City Angels. Inoltre, diverse aziende leccesi, professionisti del settore audio-visivo nazionale, artisti e altri professionisti locali, che ringraziamo pubblicamente, hanno dato un contributo gratuito affinché la nostra natività fosse realizzata”, con queste parole Primula Meo, portavoce della Rete di associazioni “Insieme per l’ambiente e il territorio”, commenta l’iniziativa che verrà posta in essere da domani e per tutto il periodo natalizio, a Torre Chianca.

Nella marina leccese, infatti, è stata realizzata, all’insegna della “green art” una Natività, utilizzando materiali riciclati e recuperando anche ciò che nel tempo si è accumulato.

A dare vita alla capanna ecologica, che verrà posizionata sulla rotatoria posta all’ingresso della marina leccese, la Rete di Associazioni “Insieme per l’Ambiente e il Territorio” composta da ATA-PC, City Angels, CNGEI Scout, COA, ENDAS, ENPA, FIAS e NOGRA, in collaborazione alla Proloco di Torre Chianca.

Il tutto realizzato all’insegna della filosofia di rispetto della natura, anti spreco e pro riciclo, propria della “rete”.

“Il nostro vuole essere un messaggio ben preciso – conclude Primula Meo – in quanto tende a sensibilizzare tutti sull’importanza del recupero e del riciclaggio, poiché riciclare oggetti è alla base di un rilancio ambientale”.

Il taglio del nastro dell’opera si svolgerà domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 17.30.