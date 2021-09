La nave Amerigo Vespucci approda a Porto Cesareo, grande sorpresa per turisti e cittadini

“Da oggi fino a domani pomeriggio è alla fonda e quindi visibile, a Porto Cesareo, la nave più bella del mondo, la nave Vespucci.

Si è fermata dietro l’Isola dei Conigli”, con queste parole, Silvia Tarantino, Sindaco di Porto Cesareo, ha commentato l’arrivo a sorpresa, nella giornata di ieri nella località rivierasca dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana.

Grande è stato lo stupore dei cittadini, ma anche dei tantissimi turisti che affollano il comune salentino, nel vedere il natante, varato nel 1931 e utilizzato per l’addestramento degli allievi ufficiai del Corpo Militare ed è per questo che è scattata la corsa alla foto e al video per immortalarla.

Nel corso della serata, poi, l’imbarcazione si è illuminata di bianco, rosso e verde, i colori del Tricolore italiano.

Non c’è che dire, è stata un’estate, che non sembra minimamente avere fine, viste le temperature e la constante presenza di visitatori, per la cittadina ionica. La bella stagione, infatti, ha portato numerose presenze, anche di molti più giovani rispetto agli anni precedenti tra cui quella del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio e ha iniziato ad avviarsi alla conclusione con quest’ultima, bellissima, sorpresa.