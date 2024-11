Neviano si tinge di rosso, inaugurata la Panchina contro la violenza sulle donne

Neviano celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con un gesto simbolico ma potente: l’inaugurazione della Panchina Rossa in Piazza Concordia. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Donne Neviano con il patrocinio del Comune e della Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, ha coinvolto l’intera comunità in un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema purtroppo ancora attuale.

La Panchina Rossa, frutto di un progetto educativo realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Aradeo-Neviano, è molto più di una semplice seduta. È un simbolo tangibile della lotta contro la violenza di genere, un invito alla riflessione e un monito per costruire un futuro più equo e rispettoso. Come ha sottolineato la Presidente del Gruppo Donne Neviano, Mina Pizzuto, “la panchina rappresenta un momento di condivisione e di crescita, un’opportunità per educare le nuove generazioni al rispetto e alla parità di genere”.

L’evento, che ha visto la partecipazione del Sindaco, degli Amministratori Comunali e dell’avvocatessa Simona Stefani dell’Ufficio Provinciale Pari Opportunità, è stato arricchito dalla presenza dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. A loro, il futuro della nostra società, è rivolto un appello particolare: “Solo investendo nell’educazione delle giovani generazioni potremo sperare in un futuro libero dalla violenza sulle donne”, ha affermato Mina Pizzuto.

L’augurio è che la Panchina Rossa diventi un punto di riferimento per tutta la comunità, un luogo dove riflettere, dialogare e costruire insieme un futuro più giusto e solidale. Un futuro in cui simboli come questo non saranno più necessari, perché la violenza di genere sarà solo un lontano ricordo.