NiteCity for Children, un concerto di cuore per i piccoli angeli del Salento

Lecce si accende di luci e note a favore dei più piccoli. Il 26 dicembre, il Teatro Apollo ospiterà il concerto benefico “NiteCity for Children“, un evento che unisce la passione per la musica alla solidarietà verso i bambini del Salento. Organizzato dalle associazioni “Angeli di Quartiere” e “Figli in Paradiso Ali tra Cielo e terra” in collaborazione con il gruppo musicale Nitecity, il concerto mira a raccogliere fondi per migliorare le strutture e le cure pediatriche nella regione.

Nato nel 2020, il progetto NiteCity for Children ha già raccolto circa sessantamila euro grazie al sostegno di sponsor locali e alla generosità del pubblico. Quest’anno, i fondi raccolti serviranno ad acquistare una poltrona dedicata al Centro Trasfusionale di Galatina, per rendere più confortevole l’esperienza dei donatori, e uno strumento Pedistirrup, destinato all’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Vito Fazzi, per ottimizzare gli interventi chirurgici sui bambini.

“La musica ha il potere di unire e sostenere”, afferma il Maestro Ciki Forchetti del gruppo Nitecity. “Siamo onorati di poter contribuire a migliorare la vita dei bambini ospedalizzati”. Anche la dott.ssa Ada Scarcia, presidente dell’Associazione Angeli di Quartiere, sottolinea l’importanza della solidarietà: “Quest’anno, il sostegno della comunità è stato eccezionale. Ogni donazione è un passo avanti verso un futuro più sereno per i nostri piccoli angeli”.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Lecce, è stato presentato in occasione della Giornata mondiale del volontariato. Il sindaco Adriana Poli Bortone ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’impegno dei volontari per umanizzare i luoghi sanitari.

I direttori delle strutture ospedaliere coinvolte hanno espresso la loro gratitudine per le donazioni ricevute. Il Dr. Carmelo Perrone ha sottolineato come le nuove attrezzature miglioreranno la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti, mentre il Dr. Luciano Abbruzzese ha evidenziato l’importanza di un ambiente accogliente per i donatori di sangue.

Come Partecipare

Per sostenere questa importante iniziativa e godersi una serata di musica e solidarietà, è possibile acquistare i biglietti contattando il numero mobile 3313009300. Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza.

NiteCity for Children è più di un semplice concerto: è un’occasione per dimostrare che la musica può essere uno strumento potente per creare un futuro migliore per i bambini. Uniti possiamo fare la differenza!