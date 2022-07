Tra musica, cucina locale e cultura, torna la Notte Bianca di Patù

Torna mercoledì 24 agosto la Notte Bianca di Patù, l’atteso evento che animerà le strade del centro storico del borgo salentino. Giunta alla sesta edizione, saranno tanti gli eventi musicali e le esibizioni artistiche che riempiranno le vie del paese, tanti generi musicali per tutti i gusti.

Oltre agli spettacoli musicali, inoltre, non mancheranno spettacoli, cultura, artigianato locale, mostre fotografiche ed attività per bambini e ragazzi. Gli stand gastronomici, poi, distribuiranno proposte tipiche del territorio, dalla carne alla pasta, passando per le immancabili pittule.

Il programma

Da via Principe di Napoli a via Giuseppe Romano, da via Giuseppe Garibaldi a Piazza Indipendenza, si conteranno ben 5 postazioni musicali, 12 artisti di strada, 5 stand per la distribuzione di cibo e bevande ed una banda itinerante. Ed a cornice dell’evento vi saranno anche stand dei prodotti tipici, artigianali ed a “km 0”.

Non solo: per la notte del 24 agosto, infatti, alcuni dei più importanti palazzi storici di Patù saranno aperti al pubblico ed accoglieranno mostre ed esibizioni, da Palazzo Romano a Palazzo Pedone, dalle Centopietre alla Chiesa di San Giovanni.

Non mancheranno iniziative di solidarietà. Già il 21 agosto, infatti, grazie ad Avis Comunale Patù ODV sarà possibile effettuare una donazione di sangue all’interno di un’autoemoteca che, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, stazionerà nei pressi del Comune di Patù. Per donare (e per tutte le informazioni su come farlo) occorrerà prenotarsi al numero 345 341 9959.

L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato da Comune di Patù, Arci Lecce Solidarietà, Avis Comunale Patù ODV e Filo.Agri., con la collaborazione di A.S.D. Patù, Cento Pietre Unite Patù, Unione dei Comuni Terra di Leuca, Li Quattru Catti, Parrocchia San Michele Arcangelo Patù e Associazione Pro Loco Patù.

È possibile entrare a far parte degli espositori solo prenotando preventivamente uno stand per prodotti tipici ed artigianali ai seguenti numeri: 377 960 0244 o 347 500 3306.

Il programma completo di tutti i dettagli sarà rilasciato nei prossimi giorni.