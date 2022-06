Miglioramento della rete idrica, Novoli e Porto Cesareo e Sanarica senz’acqua

L’Acquedotto Pugliese continua nella sua opera di ammodernamento del sistema idrico in tutti i comuni della Puglia e del Salento. È proprio il caso di dire che talvolta disagio fa rima con miglioramento e forse, mai come in questi casi, qualche ora di black out può essere sopportata se nei prossimi giorni e soprattutto nel periodo estivo non bisogna vivere con la paura di rimanere senz’acqua o di trovarsi con i rubinetti che erogano poche docce.

Martedì 14 giugno sarà la volta di Novoli e mercoledì 15 di Porto Cesareo per alcuni interventi che riguarderanno l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

A Novoli lo stop riguarderà l’intero territorio comunale e avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 14:00 con ripristino alle ore 18:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica anche a Porto Cesareo, in via Mar Glaciale Artico (tratto compreso tra via Mare di Tasmania e via Monte Baldo, traverse comprese)

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.

Ovviamente, i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili che sono sprovvisti di autoclave e riserva idrica o che hanno un’insufficiente capacità di accumulo.

Le raccomandazioni di Acquedotto Pugliese sono dettate dal buon senso: si invitano i residenti delle comunità interessate a razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore di interruzione idrica. Consumi accorti, infatti, diminuiscono i disagi.