Al via i lavori per realizzare una nuova pista ciclabile a Lecce, si parte con la segnaletica stradale

“Abbiamo avviato una serie di interventi che possano favorire e rendere sicura la circolazione delle biciclette, dei monopattini elettrici e quindi incentivarne l’utilizzo”, con queste parole, l’Assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, commenta l’avvio di una serie di lavori sulla segnaletica stradale nel capoluogo.

La manutenzione è partita nella mattinata di oggi con i lavori per la realizzazione della nuova rete di pista ciclabile che collegherà la stazione ferroviaria, Torre del Parco e il centro della città.

L’anello ciclabile – idoneo a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinto dal simbolo del velocipede – consentirà di percorrere in sicurezza alcuni viali centrali, come viale Otranto, via Cavallotti, via XXV Luglio e viale Lo Re.

Le operazioni riguarderanno, altresì, la segnaletica sulle piste ciclabili che incrociano il percorso – per un totale di 6 km di collegamento – e il ripristino della segnaletica delle corsie preferenziali su viale De Pietro, per un migliore collegamento con il parcheggio di scambio del Foro Boario.

“Puntare sulla mobilità sostenibile – conclude De Matteis – significa mettere in campo tutte quelle azioni che mettano i cittadini nelle condizioni di preferire alla propria auto un mezzo alternativo ed ecologico in grado di ridurre la congestione stradale e l’inquinamento atmosferico e acustico a vantaggio dell’ambiente e della salute”.