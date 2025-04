In Prefettura, torna a riunirsi la Cabina di coordinamento per il Pnrr

Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della Cabina di coordinamento per il Pnrr, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativi alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la Componente 2 – “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” del PNRR, al fine di favorire, altresì, la sinergia con gli Ambiti Territoriali Sociali operanti sul territorio provinciale, in qualità di Soggetti Attuatori di progetti destinati a potenziare i servizi alla persona, con specifico riferimento alle fasce deboli della popolazione, fra cui anziani e disabili.

L’incontro ha visto la partecipazione della Ragioneria Territoriale dello Stato, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, della Regione Puglia, oltre che dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, degli Ambiti Territoriali Sociali di Lecce, di Campi Salentina, di Casarano, di Gagliano del Capo, di Galatina, di Gallipoli, di Martano, di Nardò, e dei Consorzi per la realizzazione del sistema integrato di welfare di Maglie e di Poggiardo.

Nel prosieguo, la Cabina ha condotto un approfondimento sulle progettualità i cui interventi sono in corso di esecuzione, dedicando un’attenzione particolare a quelli che presentano le maggiori criticità segnalate dall’Amministrazione titolare dei progetti.

Relativamente a questi ultimi, i referenti degli Ambiti Territoriali Sociali hanno evidenziato il massimo sforzo profuso per la loro attuazione, in un proficuo confronto con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha mirato all’individuazione degli accorgimenti necessari da porre in essere, rispetto alle criticità emerse, per raggiungere i target previsti dal Piano.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri in attuazione del denso cronoprogramma delineato dalla Cabina di coordinamento, che consentirà di coinvolgere le altre Amministrazioni dello Stato titolari di interventi e gli Enti attuatori, al fine di fluidificare le attività connesse allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ottenendo sempre utili risultati per la più celere ed efficace realizzazione degli interventi finanziati dal Pnrr.