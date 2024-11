Riapre la scuola elementare di Porto Cesareo, investiti oltre tre milioni di euro

Pronta la nuova scuola elementare di Porto Cesareo.

Le lezioni nel nuovo edificio inizieranno il prossimo 11 novembre, al termine delle operazioni di trasloco delle classi, dal plesso “don Rua” che le ha ospitate.

L’amministrazione comunale ha speso importanti energie nell’ambito scolastico con importanti investimenti sugli edifici presenti e sulle dotazioni di servizi all’avanguardia da integrare.

“Mi sono battuta tenacemente in prima persona – spiega il sindaco Silvia Tarantino – affinché non ci fosse una riduzione delle classi in questi anni in base alle Linee di Indirizzo Regionale di Definizione del Piano di Dimensionamento Scolastico e con altrettanto impegno abbiamo portato a termine due progetti importanti per il benessere, la salute e la serenità dei nostri ragazzi”.

Il primo è stato quello di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico della scuola materna, dove è stata istituita una classe “Primavera” per bimbi al di sotto dei tre anni, mentre il secondo riguarda proprio la scuola elementare che aprirà ufficialmente le porte lunedì 11 novembre.

Il primo progetto è stato portato a termine grazie ai fondi PNRR per 1milione 265mila euro; il secondo grazie a due finanziamenti, uno ministeriale per la progettazione di 278mila euro e l’altro per l’esecuzione dei lavori da 3milioni 100mila euro provenienti da fondi PNRR.

Procedono celermente anche i lavori della mensa scolastica, grazie ad un finanziamento PNRR di 625mila euro che “ci permetterà di preparare i pasti direttamente in loco con maggiore controllo sulla qualità e sul servizio. Per la scuola media infine, abbiamo già un progetto esecutivo grazie ad un finanziamento ministeriale di 267mila euro e attendiamo ulteriori fondi PNNR”.

Altro importante obiettivo centrato sono i fondi intercettati per i Centri Estivi per permettere alle mamme lavoratrici di avere un aiuto durante il periodo in cui le scuole sono chiuse.

Per l’apertura della nuova scuola elementare, è in corso l’allestimento delle aule e la sanificazione degli ambienti, ragion per cui il sindaco ha emanato un’ordinanza sindacale di sospensione delle lezioni della scuola primaria da oggi a venerdì 8 novembre al fine di completare tutte le operazioni.