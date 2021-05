Taviano si espande, l’Amministrazione comunale apre una nuova strada: “crescita urbana e sociale”

Una nuova strada per la città di Taviano grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale. La via collegherà via Benedetto Croce, quindi la Contrada Gallari, con via Alezio permettendo di decongestionare il traffico. Si tratta di un’opera di costruzione che i cittadini attendevano da un decennio e che finalmente vede la luce.

Oltre all’apertura della nuova strada, già interessata da interventi di rete idrica e fognaria come servizi primari da garantire da subito, non mancherà l’illuminazione pubblica grazie al finanziamento del decreto Fraccaro. “Siamo impegnati a lavorare per una crescita della nostra Taviano” ha commentato il primo cittadino Giuseppe Tanisi,“una crescita non solo in termini di espansione urbana, ma anche in termini sociali, culturali, morali”.

“Oggi si concretizza un’opera che ci ha visto impegnati, in questi cinque anni, ad inseguire atti, adempimenti amministrativi, incontri con i proprietari dei terreni e che hanno collaborato con noi nell’ immaginare anzitutto, e poi nel realizzare, uno strumento urbanistico che avrà ricadute di benefici economici e di sviluppo della nostra comunità cittadina. Sono risultati che attestano la qualità di un’azione amministrativa improntata alla serietà e alla competenza, nonché alla prospettiva e alla lungimiranza”.