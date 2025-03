Pronte sei nuove ambulanze per il servizio 118 della Asl di Lecce

Potenziata la ‘flotta’ dei mezzi di soccorso del Seus 118 della Asl di Lecce, con l’arrivo si sei nuove ambulanze, acquistate con fondi aziendali, a cui se ne aggiungeranno, prossimamente, altre tre.

Consegnati nei giorni scorsi anche due veicoli pick up destinati al Dipartimento di Prevenzione per gestire emergenze ambientali. I due mezzi sono stati acquistati nell’ambito del finanziamento PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari, collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Potenziamo la dotazione per le attività di soccorso e di emergenza – urgenza per poter sostenere ulteriormente i nostri operatori, con l’estate alle porte, nell’intero territorio provinciale. Al tempo stesso ci dotiamo di due importanti mezzi per una gestione più efficace delle emergenze sanitarie correlate ai fattori ambientali” ha commentato il Direttore Generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi.