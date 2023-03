Sanitaservice, potenziato il Servizio 118 con l’arrivo di tre nuove ambulanze

“Potenziamo la dotazione per le attività di soccorso e di emergenza – urgenza per poter avviare in sicurezza nel mese di aprile il servizio internalizzato del 118 del volontariato”, con queste parole, Francesco Massaro, Amministratore unico di Sanitaservice, commenta la consegna nella giornata di ieri di tre nuove ambulanze.

Con i nuovi mezzi si potenzia il servizio per le attività di emergenza – urgenza.

Si tratta di un ulteriore passo nel processo di riorganizzazione del servizio 118 affidato alla Società in house dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

Faranno quindi parte della ‘flotta’ di soccorso tre nuove ambulanze a cui se ne aggiungeranno ulteriori sei entro la fine di marzo.

Inoltre è a disposizione per la Centrale operativa del 118 una nuova auto medica.