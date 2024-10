Porto Cesareo si rinnova, nuove panchine e un messaggio di inclusione

Porto Cesareo continua a investire nel suo patrimonio urbano. L’amministrazione comunale ha recentemente provveduto a sostituire le panchine del giardino prospiciente la Pro Loco, un intervento che va a migliorare notevolmente l’aspetto estetico e la funzionalità della piazza.

Il progetto di riqualificazione, che segue gli interventi già effettuati in via Bonomi e alla fontana della Poesia di Torre Lapillo, mira a rendere Porto Cesareo un luogo sempre più accogliente e vivibile. Le nuove panchine, oltre a offrire un comodo punto di sosta, contribuiscono a creare un’atmosfera più piacevole e invitante.

Le vecchie panchine in ferro, pur necessitando di manutenzione, non verranno scartate. L’amministrazione comunale ha infatti intenzione di recuperarle e riposizionarle in zone dove sia necessario incrementare il numero di sedute. In particolare, verrà data nuova vita alla Panchina Rossa e alla Panchina Gialla, due simboli molto importanti per la comunità.

La scelta di posizionare la Panchina Rossa e la Panchina Gialla nel giardinetto antistante il Punto sport, vicino alle scuole medie, non è casuale. Come spiega il sindaca Silvia Tarantino, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni su temi importanti come la violenza di genere e le malattie femminili.

“Sensibilizzare le nuove generazioni è il primo passo per creare una società migliore”, afferma il consigliere delegato Andrea Peluso. “Sarà anche l’occasione per rinnovare il nostro impegno con un momento di riflessione condiviso con gli studenti delle nostre scuole”.