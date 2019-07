Limiti di velocità e sorpassi azzardati, sulle strade del Salento arrivano nuovi autovelox

Brutte notizie per gli automobilisti, o almeno per quelli che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore o osano un po’ troppo al volante con sorpassi azzardati che, a volte, rischiano di provocare bruttissimi incidenti. Il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, con un decreto datato 16 luglio, ha individuato i nuovi tratti dove sarà possibile utilizzare o installare quei ‘temutissimi’ dispositivi di controllo a distanza che monitorano il traffico e pizzicano gli indisciplinati e tutte le violazioni alle norme del Codice della Strada. Nel mirino chi oltrepassa i limiti imposti o sorpassa dove non consentito (gli artt. 142 e 148). Nessuno potrà sfuggire all’occhio elettronico e le multe arriveranno direttamente a casa, senza la contestazione immediata.

Il decreto prefettizio

Il decreto è il frutto di una lunga e complessa attività di studio ed analisi disimpegnata dall’Osservatorio di rilevamento dei sinistri stradali – istituito dal Prefetto nel dicembre del 2018 – che ha coperto un periodo di oltre cinque anni, attraverso l’interpretazione dei dati e delle conoscenze poste a sistema dai rappresentanti delle Istituzioni che lo compongono, quali le forze di polizia, statali e locali, la Provincia e gli altri Enti proprietari delle arterie stradali presenti sul territorio salentino.

Il lavoro svolto dall’Organismo interistituzionale, assicurerà una reale attività di prevenzione della infortunistica sui territori provinciali. In poche parole, cercherà di ridurre il dramma degli incidenti stradali che, negli ultimi anni, ha subito un tragico incremento.

Dove saranno installati gli autovelox

La presenza degli autovelox deve essere comunicata (anche attraverso i mezzi di informazione) e segnalata ad adeguata distanza con segnalativa provvisoria o definitiva. Ecco dove saranno installati