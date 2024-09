Presentati i nuovi comandanti del Nucleo Operativo, della Compagnia di Lecce e del Norm di Gallipoli

Tempo di avvicendamenti al comando del Nucleo Operativo di Lecce, della Compagnia del capoluogo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli.

Nella giornata di oggi, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, sono stati presentati il Tenente Colonnello Cristiano Marella, che ha preso il posto del parigrado Francesco Mandia, del Maggiore Gianluigi Carriero che è subentrato al Maggiore Valentino Adinolfi e del Sottotenente Emanuela D’Alò che ha assunto il comando del Norm della “Città Bella”.

“Devo dire che sono stato fortunato, perché ho ereditato un reparto veramente efficiente, il mio predecessore ha fatto un grande lavoro”, ha affermato Marella.

“Il passaggio di consegne è stato molto interessante, perché da nuovo arrivato ho potuto apprendere quali siano le criticità del territorio, che sono, poi, la vera la nostra vera missione investigativa: cercare e intercettare i fenomeni che riguardano la provincia, sia dal punto vista informativo che investigativo e svolgere tutti gli approfondimenti. Sicuramente ci focalizzeremo sulla criminalità organizzata e a tutti i casi di infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione e faremo di tutto per contrastare tutti questi tipi di fenomeni, che comprendono anche lo spaccio di stupefacenti, le estorsioni, i reati contro il patrimonio. Questo è l’obiettivo che eredito e in questi giorni, mi sono già reso conto che posso fare affidamento su una squadra veramente collaudata, così come ho trovato una grande sinergia con le altre Forze di Polizia, presso il territorio”.

“Sono onorato di comandare da qualche giorno la Compagnia di Lecce, non soltanto perché per me è una sorta di ritorno a casa, visto che sono salentino, della provincia di Brindisi, ma anche perché so quanto sia importante e stimolante questa realtà”, sono state le parole del Maggiore Carriero.

“Il mio impegno sarà rivolto alla cittadinanza, con una particolare attenzione alle vittime della violenza di genere e dei furti. Il nostro obiettivo sarà quello di contrastare questi reati che tolgono serenità alla popolazione”.

“Sicuramente il territorio di Gallipoli è molto dinamico, a forte vocazione turistica e personalmente metterò il massimo impegno, insieme ai miei collaboratori e di una squadra ben consolidata, nell’affrontare quei fenomeni e reati che affliggono il territorio e, soprattutto, il mio impegno sarà quello di essere al servizio della comunità gallipolino, per quei principi di vicinanza ai cittadini con cui spero di poter collaborare quotidianamente”, ha dichiarato, invece, il Sottotenente Emanuela D’Alò.

Nel corso della presentazione, il Comandante Provinciale dell’Arma Colonnello Donato D’Amato, ha voluto rivolgere un augurio ai tanti studenti del Salento in occasione dell’inizio dell’anno scolastico: “A tutti gli studenti l’augurio da parte mia e di tutti i carabinieri di Lecce è quello di un anno scolastico che non deve essere solamente finalizzato ad acquisire competenze, ma soprattutto come un percorso di crescita personale. È necessario apprendere quelle capacità che in futuro ci porteranno a essere ottimi cittadini”, ha affermato.

“Come avvenuto negli anni precedenti, saremo presenti nelle scuole, sia con lezioni frontali con i ragazzi, che con progetti un po’ più complessi, particolari.

È importante coinvolgere i ragazzi sul ragionamento intorno all’importanza delle regole, affinché vedano il limite imposto da queste non come limitazione della propria libertà personale, bensì come un confine da non superare per rispettare i diritti altrui”.