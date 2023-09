Nuove nomine dell’Arcivescovo Michele Seccia nella diocesi di Lecce

Dopo quelle dello scorso 16 giugno, nella giornata di ieri l’Arcivescovo Metropolita di Lecce Mons. Michele Seccia ha reso note ulteriori nuove nomine pastorali in seno alla Diocesi di Lecce.

Don Francesco De Matteis, già amministratore parrocchiale, è il nuovo parroco di Maria Ss. del Buon Consiglio a Villa Convento e don Francesco Pesimena, anch’egli già amministratore parrocchiale è il nuovo parroco di Maria Ss. Assunta ad Arnesano

Don Pesimena verrà immesso nel ministero di parroco il prossimo 13 settembre, durante la solenne eucarestia presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia. Don De Matteis, invece, verrà immesso dal presule il prossimo 28 settembre.

Don Emanuele Tramacere, rientrato da Roma dopo aver svolto gli studi in comunicazione sociale presso l’Università Salesiana, è stato nominato vicario parrocchiale delle comunità del centro storico di Lecce (cattedrale, Santa Croce e San Matteo) e reggente dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali; don Rudi Piccolo è stato nominato vicario parrocchiale di Santa Lucia a Surbo; don Federico Andriani è stato nominato vicario parrocchiale di San Lazzaro a Lecce; don Sabino Perillo è il nuovo vicario parrocchiale di Maria Ss. Assunta a San Pietro Vernotico; don Arcangelo Ferente è il nuovo vicario parrocchiale di Maria Ss. Assunta a Melendugno e della Presentazione del Signore a Borgagne. Infine il neo diacono Gianmarco Sperani, sarà collaboratore parrocchiale di Maria Ss. Assunta in Trepuzzi.