Modalità di lavoro e nuovi modelli di business, un incontro a Lecce

Qual è l’impatto sui tempi di lavorazione di un progetto quando vengono attivate modalità di sviluppo collettivo tra più aziende? Quanto queste opportunità di co-creazione tra imprese o tra Pubblica Amministrazione e imprese favoriscono l’ottimizzazione dei compiti, la riduzione dei costi aziendali e le opportunità di business?

Di queste nuove modalità di approccio al lavoro si parlerà nell’evento “Content&Collaboration, DevOps, Smart Working” che si svolgerà il 17 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 16.30, a Lecce presso la sede di Sellalab, in viale Michele de Pietro. La giornata di approfondimento è organizzata da IAMCP Italia (International Association of Microsoft Channel Partners) in collaborazione con Microsoft, Sellalab e Progress.

Per partecipare all’evento gratuito è necessaria la prenotazione online sul sito www.iamcp.it.

Gli argomenti dell’incontro

Nella giornata si discuterà di “Collaboration” come atteggiamento di apertura delle conoscenze da parte delle persone, degli aspetti legati al “DevOps” che sfruttano le nuove logiche della condivisione e della collaborazione. Nuove filosofie manageriali basate sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Inoltre, la discussione riguarderà anche le novità introdotte dallo strumento “Smart Working”, ripensamento intelligente delle regole con cui si svolgono le attività lavorative. Una modalità di lavoro che sta riscontrando un discreto successo anche in Italia. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, infatti, oggi nel Belpaese ci sono 570mila smart worker (20% in più al 2018) e il 76% di questi si dichiara soddisfatto del proprio lavoro.

Saluti istituzionali

In apertura dell’evento, per i saluti istituzionali, interverranno Stefano Minerva (Presidente della Provincia di Lecce), Alessandro Delli Noci (Vice Sindaco e Assessore all’Innovazione del Comune di Lecce), Raffaele Dell’Anna (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce), Gianmarco Covone (Innovation Manager & Partnership Sellalab) e Fabrizio Benvenuto (Presidente IAMPC Italia).

La sessione al mattino

Il format della giornata di approfondimento prevede una sessione mattutina con talkshow, dedicata alla visione scientifico-accademica sui temi oggetto di discussione e a contributi tecnici degli esperti di Microsoft (Rossano Vignati e Luca Costa) e Progress (Antonio Brignoli). Alla discussione prenderanno parte anche Loredana Capone (Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia), Antonio Domenico Grieco, Antonio Del Prete e Luigi Patrono (Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento) e Marco Cataldo (Ordine degli Ingegneri di Lecce).

La sessione pomeridiana

La sessione specialistica pomeridiana, invece, è dedicata alla presentazione di casi studio, utilizzi pratici ed esempi concreti già collaudati in tema di Content&Collaboration, DevOps e Smart Working. In chiusura di giornata i relatori saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti.