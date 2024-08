Piazzale Stadio, ripristinati 46 parcheggi per disabili. Capoccia: ‘Vogliamo una Lecce più inclusiva’

In occasione delle partite del Lecce al Via del Mare, l’area parcheggio del Piazzale Attilio Adamo è stata interessata da interventi riguardanti la segnaletica verticale e orizzontale che hanno portato al ripristino di 46 stalli per disabili, 2 stalli di cortesia per le mamme in gravidanza e 100 stalli per i veicoli a due ruote.

L’Assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia, ha richiesto alla Polizia Locale, guidata dal Comandante Donato Zacheo, una maggiore vigilanza per prevenire che questi nuovi stalli vengano occupati da persone non aventi diritto, ovvero sprovviste del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).

‘Nel 2023, il settore mobilità aveva deciso di ridurre di circa il 30% il numero di posteggi riservati ai disabili – afferma l’assessore – ma, a seguito delle difficoltà riscontrate dai portatori di handicap nel trovare spazi a loro dedicati, abbiamo deciso di reintegrare gli stalli precedentemente ridotti’.