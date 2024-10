A Salice Salentino si inaugura il nuovo asilo nido comunale

Taglio del nastro, il 30 ottobre alle ore 17, del nuovo asilo comunale di via Pasquale Leone a Salice Salentino.

Il progetto, ultimato a fine settembre, è stato finanziato per 581,970 euro nell’ambito del Por Puglia “investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici” avviato nel 2018, e con l’ulteriore incentivo del GSE –GESTORE SERVIZI ELETTRICI, per l’impianto fotovoltaico. Si è poi aggiunto un ulteriore finanziamento regionale di 125mila euro a fondo perduto per l’acquisto di arredi e per il centro cottura.

La struttura “ è stata interessata da lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza – spiega il sindaco, Mimino Leuzzi – e per come si presenta oggi, ci consente un aumento di capienza per un totale di 48 bambine e bambini. Un bellissimo risultato, per un viaggio che non è ancora terminato”.

L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto un altro finanziamento dal ministero dell’Istruzione e merito dell’importo di 480mila euro, da utilizzare per un ulteriore ampliamento della struttura e i lavori saranno appaltati a breve.

“Guardiamo al futuro, ai bambini e ai ragazzi. Siamo al lavoro per rendere sempre più all’avanguardia le nostre scuole, partendo dalla più tenera età – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Amedeo Rosato – perché è l’investimento migliore. Appalteremo i nuovi lavori della struttura che sarà ancora più grande, accogliente e funzionale”.

Per la serata inaugurale, ci saranno tre animatori, le mascotte di Paperino e Minnie, musica, tanti giochi, una postazione popcorn, una postazione zucchero filato, la distribuzione di palloncini modellabili e una postazione per le bolle.

In mattinata invece, sempre mercoledì, taglio del nastro della nuova palestra della scuola media di via Fontana. La struttura è stata interessata da lavori di efficientamento energetico, rivestimento in parquet, acquisto di nuovi attrezzi per l’esercizio fisico. Lavori sono stati eseguiti anche nei locali adiacenti, il tutto impiegando finanziamenti pubblici a fondo perduto.