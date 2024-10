Il sindaco di Lecce designa il nuovo assetto di SGM

Cambiano i vertici e gli assetti della Società a gestione multipla del comune di Lecce.

Il sindaco Adriana Poli Bortone, con proprio decreto, ha designato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di SGM, per il triennio 2024-2027.

Il Consiglio d’amministrazione è composto da Damiano D’Autilia (con funzioni di presidente), da Simona Manfreda e Francesco Luigi Puzzovio.

Il Collegio sindacale invece è formato da Antonio Lamosa (con funzioni di presidente), da Luca Delle Canne, Stefania Mirizzi (tutti sindaci effettivi); da Alessandro Faggiano e Paola Martina (entrambi sindaci supplenti).



Con la nomina dei componenti, resa nota nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, si apre ora una nuova fase di gestione e controllo, ma soprattutto di analisi e programmazione della società in house del Comune, con l’obiettivo di realizzare un’offerta di mobilità pubblica più adeguata alle esigenze degli utenti e dei tanti turisti che giungono in città ormai in tutte le stagioni.