Insediati presso la Questura di Lecce i nuovi dirigenti dell’Upg e Sp della Digos

Nella giornata di oggi, presso la Questura di Lecce, si sono insediati due nuovi Dirigenti alla guida rispettivamente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Digos.

A capo dell’Upg e Sp il Vice Questore Aggiunto Andrea Rosato, leccese di nascita si laurea in giurisprudenza presso l’Università del Salento, conseguendo poi l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Frequenta nel 2012 il corso di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia e contemporaneamente consegue il Master di II° Livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università della Sapienza di Roma.

Al termine del corso biennale di formazione, viene assegnato presso la Questura di Taranto dove assume dapprima l’incarico di funzionario addetto all’Upgsp e, dopo alcuni mesi, quello di vice dirigente della Squadra Mobile. A partire dal 2016 assume l’incarico di responsabile del centro d’identificazione hot – spot di Taranto, istituito in prossimità del Porto Mercantile della città jonica. In seguito quellocarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Grottaglie fino al 2020 quando viene trasferito presso la Questura di Pordenone, dove assume diviene dirigente della Squadra Mobile. Nella sua carriera oltre ad aver condotto positivamente numerose indagini di polizia giudiziaria, alcune della quali anche di rilievo internazionale, ha diretto numerosi servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni o eventi di rilievo.

Alla guida della Digos di Lecce è ora il Commissario Capo Francesco Cecere, nato a Caserta nel 1988, che prende il posto del Primo Dirigente Rosalba Cotardo.

Laureato in giurisprudenza presso l’università di Bari, consegue un master di secondo livello in “Scienze della sicurezza” presso l’Università della Sapienza di Roma.

Al termine del corso per Commissario della Polizia di Stato trasferito presso la Questura di Crotone con l’incarico di dirigente dell’Ups. fino al 2020 e in seguito trasferito presso la Questura di Foggia ricopre il medesimo incarico oltre al ruolo di referente per i lavori di aggiornamento del Piano Provinciale per la gestione degli eventi di natura terroristica, inoltre svolge diverse docenze connesse all’attività concorsuale della Polizia di Stato.

In seguito nel 2021 ricopre l’incarico di Dirigente della Digos. presso la Questura di Foggia dove entra a far parte dei componenti dell’Organo Periferico di Sicurezza come “Primo Sostituto del Funzionario di Controllo designato”. Da settembre 2022 trasferito presso la Questura di Taranto con l’incarico di Dirigente della Digos e oggi presso la Questura di Lecce col medesimo incarico.

Il Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Moseo, assieme al Vicario e ai Funzionari tutti, hanno formulato gli auguri ai nuovi Dirigenti di un proficuo buon lavoro