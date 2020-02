Si vive una volta sola, nelle sale il nuovo film di Carlo Verdone girato in Salento

Il Salento ha fatto da set al nuovo film “on the road” di Carlo Verdone, che ha ambientato la pellicola numero 27 della sua carriera tra Otranto, Castro, Santa Cesarea Terme, Porto Badisco e Serrano (c’è anche Polignano a Mare e Cisternino).

«Si vive una volta sola», questo il titolo dell’ultima “fatica” del regista romano che debutterà sul grande schermo dal 26 febbraio a due anni da “Benedetta follia”. La commedia racconta la storia di quattro medici, tanto abili nel loro lavoro tanto da essere scelti per un intervento al Papa, quanto fragili, inaffidabili e insicuri nella vita privata.

Accanto a Carlo Verdone che vestirà i panni del professor Umberto Castaldi, star della medicina e capo dell’equipe medica che è riuscita ad operare il Santo Padre ci sarà anche Lucia Santini (Anna Foglietta), l’assistente Carlo Pezzella (Max Tortora) e l’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo). È lu l’unico e fin troppo facile obiettivo degli scherzi, orchestrati in chiave “Amici miei” dai colleghi annoiati: dalla finta intervista con scandalo, alla macchina fatta rimuovere dalla strada, alle carte di credito nascoste. Completa il cast, Sergio Muniz.

La routine vissuta dentro e fuori dall’Ospedale viene inaspettatamente interrotta quando Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico è gravemente malato. Visto che nessuno ha il coraggio di dirlo al diretto interessato, cominciano un improbabile e sconclusionato viaggio verso i mari del Sud d’Italia per cercare l’occasione giusta. Alla fine, i quattro colleghi e amici vivranno un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. “Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente”.

La commedia corale è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentis ed è distribuita da Filmauro e Vision Distribution.