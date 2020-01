Odio l’estate, arriva nelle sale il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo girato in Salento

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di giovedì, 30 gennaio quando nelle sale arriverà «Odio l’estate», il nuovo film di Aldo Giovani e Giacomo girato in Puglia. Ugento, Santa Cesarea Terme, Otranto e Lecce: sono queste le location salentine che hanno fatto da sfondo alla pellicola diretta da Massimo Venier. Si potranno notare anche San Pancrazio Salentino, Ginosa e Bari. Accanto al trio comico – protagonisti di pellicole di successo come “Chiedimi se sono felice” o “Tre uomini e una gamba” – ci saranno anche gli attori Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e Roberto Citran. Non solo, potrà vantare anche le partecipazioni straordinarie di Massimo Ranieri e di Michele Placido.

Il trio di comici e attori, questa volta, racconta una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

La trama

Presentato alla stampa questa mattina, a Roma e a Milano. “Odio L’Estate” racconta le regole per una vacanza perfetta. Non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane ma, soprattutto, non si prenota la stessa casa.

Aldo, Giovanni e Giacomo non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo, ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare ma, soprattutto, stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato, ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

Prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due in collaborazione con Medusa Film (distribuzione) e Sky Cinema Medusa Film, “Odio l’estate”, come detto, è stato girato per oltre un mese in diverse location della Puglia (Ugento, Santa Cesarea Terme, Otranto, Lecce, San Pancrazio Salentino, Ginosa e Bari) e ha ottenuto con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (399.000 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Per la realizzazione del film sono state impiegate 28 unità lavorative pugliesi.

Ph. ©PaoloGalletta