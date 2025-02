Promozione sul gas metano, a Nardò attivazione gratuita e sconto di 400 euro sull’allacciamento

2i Rete Gas, concessionaria della distribuzione del metano, rilancia la campagna per la città di Nardò.

Come già annunciato nelle scorse settimane, 2i Rete Gas spa (concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel comune di Nardò) ha confermato nel 2025 la campagna finalizzata alla promozione sul territorio neretino dell’uso del gas metano attraverso agevolazioni rivolte ai cittadini che chiederanno l’attivazione della fornitura o l’allacciamento alla rete.

L’iniziativa, di concerto con l’amministrazione comunale, prevede la conferma di due tipologie di offerta (cumulabili tra loro): – una promozione sull’attivazione – valida sino al 31 dicembre 2025 – che consiste in uno sconto totale dei contributi previsti per la prima attivazione della fornitura di gas metano, con un risparmio minimo pari a 77 euro + Iva 22% (30 euro di contributo di attivazione più 47 euro per l’accertamento documentale ex Del. 40/2014 Arera).

Grazie all’offerta, dunque, il costo dell’attivazione è pari a zero.

Una promozione sull’allacciamento – valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 – che consiste in un preventivo agevolato per la realizzazione dell’allacciamento alla rete, con un contributo di 200 euro + Iva 22%, anziché il costo previsto di 600 euro + Iva 22% (che sarà il costo dell’allacciamento al termine del periodo di promozione).

La prima è destinata a tutti i cittadini che facciano richiesta dell’attivazione della fornitura attraverso una delle società di vendita abilitate ad operare sulla rete di distribuzione gestita da 2i Rete Gas s.p.a., e presente nella lista delle società abilitate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La promozione è riconosciuta per ogni attivazione di punti di riconsegna già realizzati e mai attivati.

La seconda è destinata a tutti i cittadini o titolari di attività commerciali che facciano richiesta di un preventivo per l’allacciamento alla rete del gas metano attraverso una società di vendita oppure direttamente a 2i Rete Gas s.p.a., contattando il numero verde 800 997710. La promozione è riconosciuta per le ipotesi “standard” di installazioni, cioè di gruppi di misura di classe G4/G6, alimentato in bassa pressione, sino ad uno sviluppo di lunghezza massimo di 10 metri lineari.

“L’invito che rinnovo – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti – è quello di approfittare di queste promozioni, che sono una ghiotta opportunità per le famiglie, soprattutto in tempi di rialzo dei costi energetici. Ringrazio 2i Rete Gas per la proroga della campagna, che spero possa far crescere sensibilmente il numero di utenti della rete del gas metano sul nostro territorio. Ribadisco che questo porta vantaggi in termini di costi, di rispetto dell’ambiente e di utilità, ma favorisce anche nuovi investimenti da parte della concessionaria della distribuzione”.