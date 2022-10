La Puglia e il Salento grandi protagonisti alla TTG di Rimini. Il punto di Confindustria Lecce

Si è chiusa l’edizione 2022 della grande fiera turistica riminese, il TTG. Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce hanno accettato la sfida europea delle vacanze.

‘Non solo mare – commenta Fernando Nazaro, imprenditore gallipolino e vicepresidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce – ma un grande appeal traversale che pone ancora una volta la nostra Regione ai primi posti dello scacchiere turistico italiano e internazionale’.

Messa alle spalle una stagione che il sistema turistico ritiene a tutti gli effetti positiva e in alcuni casi da incorniciare, gli operatori cominciano a pensare alle prossime sfide.

‘Una stagione da incorniciare quella del 2022 che conferma i risultati straordinari ottenuti negli ultimi anni, ma che questa volta dopo la pandemia da covid ha visto il ritorno degli stranieri. Più 40% di americani – dice Nazaro – è una percentuale che certifica la forte capacità attrattiva del nostro settore turistico.

Tira il segmento delle tradizioni, molto richieste dai forestieri, in particolare sul fronte della ristorazione tipica’.

‘La fiera riminese – continua il rappresentante degli industriali – ci ha soddisfatti anche per le relazioni che in collaborazione con Regione Puglia e Provincia di Lecce siamo riusciti ad intrattenere e a disegnare per il futuro, nell’interesse collettivo. Chiudo con una riflessione che vorrei condividere con i lettori: il turismo è una nostra creatura e una risorsa di tutti noi, ecco perché dobbiamo aiutarlo a crescere, coccolando il nostro territorio e difendendolo come se fosse uno di famiglia.”