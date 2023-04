Turismo, ristorazione e telecomunicazioni. Nel Salento offerte di lavoro per più di 900 posti

Una serie di appuntamenti nel Salento per agevolare l’incontro domanda-offerta di lavoro.

Si svolgerà venerdì 28 aprile dalle ore 14, a Ruffano con il primo Job Day di “𝗢.𝗥.𝗔.”, un progetto del Comune di Ruffano che promuove attività di orientamento nell’ambito del bando “𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 – 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜” promosso dalla Regione Puglia. L’evento si svolgerà presso la sala “Renata Fonte” di via Paisieillo, con ingresso libero. Tra i temi, sviluppati con l’intervento di docenti universitari ed esperti di settore, si parlerà di turismo delle radici e di prospettive di crescita ed opportunità occupazionali nelle aree interne e marginali. Tra i relatori anche Marina Gabrieli , coordinatrice nazionale del progetto “Turismo delle Radici” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La seconda inziativa, invece, è pervista sabato 6 maggio, dalle 14:30 alle 20:30, a San Pietro in Lama con il Job Day “Servizi pubblici e privati per l’impiego”, organizzato dal Comune di San Pietro in Lama con la collaborazione del Comune di Arnesano, che si terrà presso la Biblioteca Comunale in piazza del Popolo, nell’ambito del progetto InfoJobs.

Intanto, il 16esimo report delle offerte di lavoro, redatto dall’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, include 329 offerte di lavoro per un totale di 985 posizioni aperte. Si tratta, in particolare, di 558 posti disponibili nel turismo e ristorazione; 28 in ambito amministrativo; 20 nelle telecomunicazioni; 4 nel settore pedagogico; 11 nella sanità privata e assistenza alla persona; 8 nel comparto bellezza; 37 in agricoltura e agroalimentare; 12 nell’industria del legno; 4 nell’artigianato; 12 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero; 35 nel commercio; 94 nell’edilizia; 22 nel metalmeccanico; 155 nel settore pulizie; 29 nella riparazione veicoli e trasporti. Inoltre, fino al 24 al 28 aprile è possibile partecipare all’avviso pubblico di selezione finalizzato all’avviamento numerico – mediante procedura ex art. 16 della L. 56/87 – per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di una unità lavorativa con profilo professionale di “Operaio”, categoria A, posizione economica A1, da inquadrare nell’Area Operatori presso il Comune di Campi Salentina.

Sul portale Sintesi, all’indirizzo sintesi.provincia.le.it, è possibile prendere visione dell’avviso pubblico e scaricare il modello di domanda e il modello di dichiarazione del carico familiare. Si evidenzia che le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC, da inviare al CPI territorialmente di propria competenza rientrante in uno dei CPI dell’ambito provinciale di Lecce.

Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia”, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni cpi. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.