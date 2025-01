Olimpiadi della Matematica, a Tricase si sfidano cinque squadre al femminile

Domani, venerdì 24 gennaio, nelle Scuderie di Palazzo Gallone, a Tricase, cinque squadre femminili di altrettante scuole superiori salentine si confronteranno nelle fasi distrettuali a squadre delle Olimpiadi della Matematica 2025, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzate su tutto il territorio nazionale dall’Unione Matematica Italiana (UMI).

La gara tra le studentesse, che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e consentirà alle più brave di accedere alle finali nazionali di Cesenatico, è organizzata dalla sezione provinciale UMI, con la sua responsabile Giuseppina Greco.

Questa particolare attenzione verso l’universo femminile è stata colta dalla Provincia di Lecce, da sempre impegnata nella promozione delle politiche di genere, che si è, attraverso il suo progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, insieme alla Commissione Pari opportunità provinciale e alla consigliera di Parità della Provincia di Lecce.

In particolare, la gara delle Olimpiadi della Matematica è stata “incorniciata” nell’iniziativa più ampia “Matematica al Femminile: esplorando l’infinito potenziale”, che comprende anche la premiazione delle prime tre squadre classificate nella fase distrettuale con le medaglie realizzate dalla Cpo della Provincia di Lecce, la consegna degli attestati a tutti gli Istituti partecipanti e ad ogni componente delle squadre con alcuni gadget ricordo della partecipazione all’evento.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Comune di Tricase, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, Associazione femminile Inner Wheel Club di Lecce e Inner Wheel Club di Tricase – S. Maria di Leuca.

“La Provincia di Lecce è al fianco delle istituzioni scolastiche e delle associazioni che sostengono la crescita culturale e personale dei nostri giovani, tanto più in un’ottica di genere. Da alcuni anni promuoviamo iniziative rivolte a studenti e studentesse con l’obiettivo di incoraggiare lo studio e l’amore per il sapere come leve necessarie a costruire il proprio futuro nella società. In questa attività, poniamo una attenzione particolare alla questione di genere e al superamento degli stereotipi e del divario ancora esistente, ad esempio, nelle cosiddette discipline Stem”, evidenzia il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“Ancora oggi l’area Stem, più promettente in termini occupazionali, vede uno squilibrio a favore degli uomini. Per colmare questo gender gap è fondamentale intervenire in tempo, a partire dalla scuola, sensibilizzando su questi temi. Perciò condividiamo appieno il valore e le finalità di questa competizione che offre alle studentesse un’occasione per mettersi in gioco e superare quei condizionamenti che ancora incidono sulle loro scelte formative e, di conseguenza, sulla loro futura condizione occupazionale ed economica”, dichiara la presidente della Cpo provinciale Anna Toma.

Sulla stessa linea la Consigliera di Parità Antonella Pappadà, che afferma: “Le materie STEM non hanno un genere. E prova ne è che quando anche le donne scelgono di cimentarsi in questi studi sia in passato, ma anche oggi hanno raggiunto importanti successi. Tuttavia, occorre ancora contrastare lo stereotipo secondo il quale tali materie siano destinate meglio agli uomini. Anche perché proprio l’EIGE (Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere) ci dice che c’è necessità di una maggiore occupazione femminile nei settori STEM e che se si incentivasse l’ingresso delle donne, entro il 2050 in area UE, si avrebbe un aumento del PIL del 6,1% pro capite sino a raggiungere punti percentuali del 9,6%. Quindi, occorre favorire ancor di più l’uguaglianza di genere, perché crea crescita e inclusione all’interno del nostro Paese, e la manifestazione ‘Matematica al femminile’ serve ad andare in questa direzione. Ringrazio quindi gli organizzatori per aver voluto il patrocinio e la presenza della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce”.

Questo il programma. Dalle 15 alle 17, nelle Scuderie di Palazzo Gallone, si svolgerà la gara femminile a squadre delle Olimpiadi della Matematica 2025. A sfidarsi cinque squadre, ciascuna composta da sette studentesse, provenienti da Lecce, Liceo “Banzi” e Liceo Scientifico “C. De Giorgi”; Maglie, Liceo “L. da Vinci”, Liceo “F. Capece”; Tricase, Liceo “G. Stampacchia”.

Al termine della competizione si svolgerà la cerimonia di premiazione, alla quale parteciperanno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la presidente della Commissione Pari opportunità provinciale Anna Toma, la consigliera di Parità effettiva della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, il sindaco di Tricase Antonio De Donno, il direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento Michele Campiti, la responsabile provinciale delle Olimpiadi di matematica Maria Giuseppina Greco, la presidente dell’Inner Wheel Club di Lecce Daniela De Pauli, la presidente dell’Inner Wheel Club di Tricase- S. Maria di Leuca Mariangela Martella, entrambe distretto n.210. Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’associazione Tricasémia, dirigenti scolastici, familiari e amici delle studentesse partecipanti.